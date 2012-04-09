Более 10 тысяч минчан приняли участие в общегородском субботнике

Новости Беларуси. Месячник по благоустройствую в Беларуси, несмотря на неблагоприятную погоду, продолжается довольно активно. Так, только в Минске за первую неделю коммунальные службы вместе с трудовыми коллективами навели порядок более чем на трети городских территорий. Кроме уборки дворов, улиц и дорог в столице организована работа по озеленению.

Всего в общегородском субботнике уже приняли участие более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Малаева, заместитель начальника отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Будут продолжены работы по наведению порядка, выгребанию мусора и песка с зеленых зон, очистки дворовых территорий, ремонту и покраске детского оборудования, остановочных навесов. Приглашаем минчан принять активное участие не только в субботу, но и в будние дни можно поучаствовать в работах по наведению порядка на дворовых территориях.