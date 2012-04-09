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Дополнительные пункты упрощенного пропуска открываются на белорусской границе

09 апреля 2012 07:35
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Новости Беларуси. На белорусской границе открываются дополнительные пункты упрощенного пропуска. Это сделано в связи с ожидаемым увеличением поездок граждан во время религиозных праздников.

Так, 9 апреля до 20.00 будет работать дополнительный пункт пропуска «Лынтупы» в Поставском районе. Кроме того, 14 и 15 апреля с 10.00 до 17.00 госграницу можно будет пересечь в пункте «Кемелишки» в Островецком районе. Пропускать на этих участках будут жителей приграничной территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная граница Беларуси # Государственная политика

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