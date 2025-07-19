Более 1 млн европейцев посетили Беларусь за последние 3 года по безвизу

Беларусь демонстрирует политику добрососедства, несмотря на весьма агрессивную позицию власть имущих в некоторых государствах Евросоюза. Наша страна открыта для всех, кто приходит на нашу землю с добром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 19 июля, ровно год с момента действия в Беларуси расширенного безвиза. Такой упрощенный порядок въезда на территорию нашей страны был запущен по решению Президента с 2024 года. И это бонус для граждан 38 европейских государств.

С лета 2024-го Беларусь через наземные пункты пропуска без лишних формальностей посетили более 120 тысяч человек. При этом самая популярная локация для безвизового пересечения границы – пункт пропуска «Каменный Лог» на дороге из Литвы. Здесь за год удобной опцией воспользовались 70 тысяч граждан Евросоюза – то есть более половины «безвизовых» гостей. Это представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран.

Всего же за последние 3 года нашу страну посетили более миллиона европейцев, воспользовавшись безвизовым режимом. Но вспомним его предысторию. 15 апреля 2022-го такой упрощенный порядок был введен для граждан Литвы и Латвии, а 2 месяцами позже и для граждан Польши. И вот ровно год назад к трем нашим соседям добавились еще 35 государств Европы, кому мы с удовольствием говорим: «Добро пожаловать в Беларусь!»

Как и говорим это гостям, например, «Славянского базара». В этом году белорусским безвизом в фестивальные дни смогли воспользоваться граждане 71 государства. Такой же удобной опцией смогли воспользоваться участники и волонтеры II Игр СНГ. Масштабные состязания Беларусь принимала в 2023-м, а безвизовый режим для спортсменов и персонала тогда действовал почти месяц.