Благоустройство дворов в Минске: победители смотров-конкурсов благоустройства получат призы

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко.

Какой стимул у жильцов для участия в конкурсах по благоустройству дворовой территории?

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

В Минске проводятся смотры-конкурсы дворовых территорий, например в номинациях «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучший балкон», «Лучшая лоджия». Проведение этих конкурсов инициировано Комитетом архитектуры и строительства и проводится по всем жилым домам на территории Минска. Победители данных конкурсов поощряются призами. Победившие дворы будут получать, к примеру, какое-либо детское оборудование.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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