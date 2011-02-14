Транспортные развязки Минска: проекты новых дорожных артерий столицы

Больше миллиарда долларов вложат в строительство транспортных развязок Минска. В ближайшие десять лет их будет не меньше 20. Мосты и съезды размещают так, чтобы решить проблему пробок и заторов на дорогах. Для столицы это своеобразный эксперимент.

Автомобиль — не роскошь. Об этом знают все минчане. А точнее, видят. Количество машин в столице растет, а вместе с ними растут и проблемы с движением на дорогах большого города. Заторы и пробки уже не удивляют. 660 тысяч машин на 2 миллиона населения — такова статистика ГАИ. А в прогнозах на 10 лет — более 850 тысяч. И пробки у нас хоть и не идут ни в какое сравнение с московскими, но раздражение вызывают. Где нужно тише ехать, они знают заранее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минские водители:

Обычно в центре города, в райне проспекта, возле 2-го кольца.

На Бангалор, 2-м кольце.

На МКАД (бывает из-за аварий), возле Академии наук и частично на Орловской.

На Романовской Слободе, возле Немиги, в районе пр. Держинского.

В районе ул. Маяковской сейчас делается ремонт, там сейчас постоянно пробки.

К пробами на ул. Маяковской автолюбители относятся с пониманием: неудобство временное и для их же блага. Именно здесь строится первая дорожная развязка. Самое тяжелое позади. Под будущую магистраль проложили почти все инженерные сети. В том, что строительство развязки будет сдано в сроки, не сомневается никто из тех, кто хотя бы раз побывал на пересечении улиц Маяковского и Денисовской. Два пролета эстакадного моста уже возведены.

Николай Шалаев, главный инженер строительного участка:

На сегодня сети проложены процентов на 70. Сейчас ведутся переключения и врезки в существующие сети.

Ширина моста — 17 метров. В марте планируется начать строительство и монтаж последнего пролетного строения.

Денисовскую и Маяковскую ждет большое будущее — обе дороги станут 8-полосными. Ради комфорта автовладельцев строители опустили уровень одной из дорог на 4,5 метра.

Эта развязка станет первой, но далеко не последней ласточкой в большом городе. Темпы работы набирают с каждым днем. Уже на следующей неделе под эстакадным мостом откроется новая проезжая часть.

Попасть с путепровода на Денисовскую и наоборот можно будет по четырем транспортным кольцам. Также эти две улицы соединят прямые съезды, которые станут окаймлением транспортного узла. Для безопасности пешеходов перед развязкой с четырех сторон построят по подземному переходу.

Валентина Пархимович, начальник группы дорожного отдела государственного предприятия «Минсинжпроект»:

Развязка запланирована в двух уровнях. Она позволит развести транспортные потоки на втором кольце. Прямое направление по Тимирязева обеспечивает бесперебойный выход на трассу Молодечно.

А тут идет речь еще об одной двухуровневой развязке. Строительные работы на пересечении с ул. Орловской еще только начались. Но уже сегодня есть возможность проехать по дороге будущего большого города. С шестиполосной развязки машины будут съезжать по эстакадным выездам. На этой дороге воплотится мечта водителя. До перекрестка с Тимирязева не будет ни одного светофора. Вторую развязку построят вблизи ул. Радужной. Началу строительства здесь пока мешает высоковольтная линия электропередач. Ради такой красоты придется пожертвовать некоторыми удобствами. Из-за строительных работ движение на многих участках дороги закрылось. Выход из положения — временные проезды.

Валентина Пархимович:

Объездные пути организуются по Саперов, по Победителей, Орловской и дальше на Радужную или же в объезд по другим путям, которые люди выберут сами.

Мост на пр. Дзержинского войдет в историю. Самый длинный, он свяжет и самую большую транспортную развязку столицы. Почти полкилометровый мост соединит сразу три уровня.

Дмитрий Кравченко, главный инженер строительного участка:

Эстакада будет длиной 472 метра. Всего здесь будет 17 пролетов, 18 опор. На пр. Жукова будет опора высотой 14 метров.

Развязка Дзержинского-Жукова — самый большой дорожный строительный объект города. Первый уровень — мост, второй — разворотное кольцо, устроенное также по принципу эстакады, на опорах, третий — трасса пр. Жукова, которая останется в тех же габаритах и на том же уровне, что и сейчас. Есть еще 4-й, подземный уровень — метро. Его строительство идет параллельно с развязкой.

Дмитрий Кравченко:

Эстакада так спроектирована, что все нагрузки распределяются ниже подошвы метро, что повлекло трудности в плане материалоемкости. Буронабивные столбы, которые здесь запроектированы, пришлось делать длинее, ниже метро.

9 километров столбов закопали на глубину 25 метров. Неудивительно, что дорожный объект называют еще и самым сложным. Пока за забором видна лишь основа моста, а вот так путепровод будет выглядеть в будущем.

Архитекторы решили сделать пр. Дзержинского европейским — удобным и для водителей, и для пешеходов. В целом на пр. Дзержинского появится пять крупных транспортных развязок. Виртуальная картинка станет реальной уже в этом году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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