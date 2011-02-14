На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко.

Почему в одних дворах Минска меняют детскую площадку, а в других — нет?

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко:

В первую очередь, перед началом работ по благоустройству инспектируются все дворовые территории на предмет необходимости проведения этих работ. Данный список передается в жилищно-ремонтные эксплуатационные объединения, далее — в Администрацию района. Таким образом, формируется программа по благоустройству отдельно взятого района. В соответствии с данным планом силами либо ЖЭСов, либо привлеченными подрядными организациями выполняются работы по благоустройству. В среднем ремонтные работы на отдельно взятой дворовой территории в зависимости от объема необходимого регламента работ проводятся от 1 до 3 месяцев.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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