Благоустройство дворов в Минске: нужно ли разрешение, чтобы самому благоустроить свой двор?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко.

Нужно ли получать разрешение, чтобы реализовать творческий проект благоустройства дворовой территории?

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко:

Все вопросы благоустройства, изменения ландшафта необходимо согласовывать в ЖЭСе. Разрешение на благоустройство дворовой территории нужно получить в зависимости от того, какие идеи возникли у жильца. Допустим, если жилец хочет посадить дерево или кустарник, ему необходимо придти в ЖЭС, пообщаться как минимум с мастером, а лучше с директором. Работники ЖЭСа согласуют поступившее предложение по посадке дерева или кустарника в районной архитектуре, а также планы и схемы посадки. Гражданину они предоставят инвентарь и помогут посадить дерево или кустарник.

Нужно ли согласовывать с ЖЭСом самостоятельную установку детской площадки?

Алексей Минченко:

Чтобы установить свою оригинальную детскую площадку, также необходимо обратиться в ЖЭС. Жильцы сами будут оплачивать детское оборудование, но установят ее своими силами и средствами сотрудники ЖЭСа или ЖРЭО.

А что, если жильцам захотелось что-либо изменить в облике подъезда или двора и, например, перекрасить перила в подъезде?

Алексей Минченко:

Чтобы цвета гармонировали, всё было красиво и эстетично, данный вопрос тоже желательно согласовать с ЖЭСом.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».