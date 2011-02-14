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В каждом районе Минска появятся как минимум два многоуровневых паркинга и две-три плоскостные охраняемые автостоянки

14 февраля 2011 10:26
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко.

Как решается в Минске проблема с парковками?

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Алексей Минченко:
Уже сформирован план по строительству мест для хранения автотранспорта на пятилетку: за 5 лет таких мест должно быть построено более 200 тысяч.

Где появятся эти места и будут ли расширяться внутридворовые территории для парковок?

Алексей Минченко: 
Начиная с этого года, ежегодно во всех районах Минска планируется построить как минимум два многоуровневых паркинга и как минимум две, а в некоторых районах и три плоскостные охраняемые автостоянки. В каждом районе на дворовых территориях планируется устройство не менее тысячи парковочных мест для парковки автотранспорта.

За счет чего они будут создаваться?

Алексей Минченко: 
Данные парковочные места на дворовых территориях будут создаваться в том числе и за средства жильцов.
В настоящее время изготавливаются эскизные решения, в каких местах можно построить дополнительные парковочные места — там, где не имеется коммуникаций, сетей.

Алексей Минченко, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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