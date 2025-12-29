Прямой эфир

Верховный Суд начнёт рассмотрение очередного дела о геноциде белорусского народа

29 декабря 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси продолжается восстановление исторической правды. 26 января Верховный Суд начнет рассмотрение очередного уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемый – Ганс Ойген Зиглинг 1912 года рождения. По материалам дела, он возглавлял на оккупированной территории БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года по январь 1943-го – созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Зиглинг исполнял преступные приказы вышестоящего руководства. В истории суверенной Беларуси это шестое направленное в суд уголовное дело в отношении нацистских карателей.

# Великая Отечественная война # Верховный суд Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь всегда сильна традициями, одна из них – новогодние поздравления детей
29 декабря 2025 10:35

Лукашенко: Беларусь всегда сильна традициями, одна из них – новогодние поздравления детей

Как сделать новогоднюю ёлку своими руками? Мастер-класс от флориста-дизайнера
29 декабря 2025 10:25

Как сделать новогоднюю ёлку своими руками? Мастер-класс от флориста-дизайнера

Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»
29 декабря 2025 09:47

Мечты малышей сбываются! Побывали на празднике в РРЦДИ в рамках марафона «Наши дети»