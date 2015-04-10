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Гомель: Во дворце Румянцевых-Паскевичей открыта выставка страусиных яиц, расписанных пасхальными сюжетами

10 апреля 2015 14:38
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Новости Беларуси. От суда у Понтия Пилата до Голгофы. В пасхальные дни Гомельский дворец Румянцевых-Паскевичей предлагает увидеть Крестный путь  Иисуса Христа.

12 библейских сюжетов выполнены в технике резьбы на скорлупе страусиных яиц.

Свои уникальные «писанки» украинский мастер Дмитрий Денисенко создаёт на хрупкой основе при помощи специальной высокоскоростной фрезы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Буракова, научный сотрудник Музея гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Мало кто этим занимается. Автор этой выставки Дмитрий Денисенко из Украины, по образованию – учитель. С помощью обычной стоматологической бор-машинки он создает произведения искусства. По времени выставка актуальна потому, что каждую весну все христиане мира праздную Светлое Христово Воскресение, а большая часть произведений, представленных на выставке в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, рассказывает о Страстном пути Иисуса Христа или по-другому Via Dolorosa (Дорога скорби).

Впрочем, создать свою уникальную «писанку» сможет каждый желающий.  В дни проведения выставки запланированы мастер-классы по росписи пасхальных яиц.

# общество # Выставки в Беларуси и мире

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