Новости экономики за 15.03.2019

Новости Беларуси. На какие нужды малые и средние предприятия могут получить выгодный кредит в евро? Сколько денег нерадивые продавцы заплатили обиженным покупателям в качестве компенсации? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малый бизнес теперь может кредитоваться и в евро В СЛАВГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗЛИВУ МЕДА Новые возможности по реализации продукции появились у отечественных пчеловодов. В Славгороде готовится к запуску производство по разливу меда мощностью 300 тонн в год. Стало известно, что предприятие начнет работу в сентябре 2019-го. Уже завершается разработка сметной документации и проведен тендер на закупку оборудования.

Важно то, что сырье планируется закупать преимущественно у местных пчеловодов. Мед будет проходить обработку и фасоваться в специальную тару объемом до 450 граммов. Продукция будет поставляться не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Уже есть предварительные заказы, в том числе из Соединенных Штатов Америки. БГАС может стать первым резидентом ПВТ в области образовательных программ В ОШМЯНСКОМ РАЙОНЕ НА РЕМОНТ ДОРОГ НАПРАВЯТ 1,7 МЛН. РУБЛЕЙ В Ошмянском районе в 2019 году на ремонт местных дорог планируется направить более 1,5 миллионов рублей. Работы начались, как только позволила погода.

Особое внимание улицам в населенных пунктах, в том числе агрогородках. Помимо простого приведения в порядок на многих дорогах планируется полностью обновить покрытие. ПРОДАВЕЦ VS ПОКУПАТЕЛЬ В 2018 году различные торговые организации Беларуси вернули покупателям около полумиллиона рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба.