Бесплатные юридические консультации проведут в Беларуси

Новости Беларуси. 19 сентября в городах и на предприятиях страны можно получить бесплатную юридическую консультацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов Беларуси возобновляет приемы граждан после летнего перерыва.

Правовые приемы пройдут во всех регионах. Более сотни инспекторов помогут разобраться в вопросах, касающихся защиты трудовых прав и социально-экономических интересов.

Такая помощь населению уже стала традиционной, ее оказывают больше четырех лет. Обратиться за консультацией можно по телефону, придя на личный прием либо оставив письменное или электронное обращение на интернет-портале Федерации профсоюзов.