БЕЛТА запускает акцию «Ваш вопрос Президенту»

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом». Александр Лукашенко 1 марта встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что участниками встречи станут более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, представители конфессий.