В первый день весны в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на два ближайших дня.

По информации Белгидромета, 28 февраля – в четверг – во второй половине дня по западу страны, а 1 марта – в пятницу – на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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В белорусской столице ночью и утром первого марта ожидается усиление ветра, порывы которого также составят 15-18 м/с.