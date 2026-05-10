Белорусы все чаще выходят с инициативой по размещению госсимволики на жилых домах

Сегодня белорусы не представляют себя и нашего общего дома без государственных символов. Хотя к этому мы пришли не сразу. Разбираемся в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Сегодня белорусы не представляют себя и нашего общего дома без государственных символов. Хотя к этому мы пришли не сразу. Разбираемся в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска:
На сегодня более 3,5 тысячи флагов на зданиях города Минска. Это касается в первую очередь зданий, на которых эти флаги устанавливать не обязательно. По закону в первую очередь это все государственные органы, учреждения республиканские. Большой процент на жилых домах «Минск-Мира».
Строятся новые дома. Конечно, жильцы заинтересованы, чтобы они были украшены именно государственными флагами. И обслуживающая организация следит за этим, следит за состоянием государственных флагов на крышах и устанавливает их.
Процедура согласования очень проста. Жильцы высказывают пожелания. При наличии технической возможности установки организация закупает оборудование, флагштоки, полотна и устанавливает на крыше дома. Что касается фасадов организаций и учреждений, то при наличии флагштока уже давно такое большое пожелание, чтобы государственный флаг был установлен.
Тенденция есть в сторону именно заинтересованности граждан. Например, в одном из товариществ Октябрьского района был флагшток и флаг. Но погодные условия различные, и в какой-то момент флаг был поврежден, полотнище было снято. И жильцы очень быстро отреагировали, связались с председателем товарищества собственников, проговорили сроки, и в течение короткого времени, буквально за неделю, за финансовые средства жильцов товарищества было закуплено полотно. Именно от них исходила инициатива по установке этого флага. По улице Воронянского, здесь недалеко. Есть инициативы и обращения граждан по тому вопросу, что дом сдан, но на сегодня нет государственного флага. Куда мы можем обратиться, нам также бы хотелось иметь государственный флаг.
Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Самый большой в Витебске флагшток появился как раз таки благодаря инициативе частного предприятия и преобразил целый микрорайон возле Ледового дворца. Я думаю, что это, конечно, и определенный тренд, который происходит благодаря правильной государственной политике.
Последнее время вышли кинематографические произведения, мультипликационные, которые рассказывают о государственных символах. Ну и все чаще и чаще можно увидеть, когда белорусский флаг появляется на одежде наших молодых людей, на их рюкзаках. Он входит в нашу повседневную жизнь, помогает нам идентифицировать себя как белорусов и, естественно, чувствовать что-то общее с нашей страной, с нашими гражданами, с нашими государственными символами.
Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов.