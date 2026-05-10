Белорусы все чаще выходят с инициативой по размещению госсимволики на жилых домах

Сегодня белорусы не представляют себя и нашего общего дома без государственных символов. Хотя к этому мы пришли не сразу. Разбираемся в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска:

На сегодня более 3,5 тысячи флагов на зданиях города Минска. Это касается в первую очередь зданий, на которых эти флаги устанавливать не обязательно. По закону в первую очередь это все государственные органы, учреждения республиканские. Большой процент на жилых домах «Минск-Мира».

Строятся новые дома. Конечно, жильцы заинтересованы, чтобы они были украшены именно государственными флагами. И обслуживающая организация следит за этим, следит за состоянием государственных флагов на крышах и устанавливает их.

Процедура согласования очень проста. Жильцы высказывают пожелания. При наличии технической возможности установки организация закупает оборудование, флагштоки, полотна и устанавливает на крыше дома. Что касается фасадов организаций и учреждений, то при наличии флагштока уже давно такое большое пожелание, чтобы государственный флаг был установлен.