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Белорусы все чаще выходят с инициативой по размещению госсимволики на жилых домах

10 мая 2026 17:57
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Сегодня белорусы не представляют себя и нашего общего дома без государственных символов. Хотя к этому мы пришли не сразу. Разбираемся в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Белорусы все чаще выходят с инициативой по размещению госсимволики на жилых домах-2

Елена Быченок, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Октябрьского района Минска:
На сегодня более 3,5 тысячи флагов на зданиях города Минска. Это касается в первую очередь зданий, на которых эти флаги устанавливать не обязательно. По закону в первую очередь это все государственные органы, учреждения республиканские. Большой процент на жилых домах «Минск-Мира». 

Строятся новые дома. Конечно, жильцы заинтересованы, чтобы они были украшены именно государственными флагами. И обслуживающая организация следит за этим, следит за состоянием государственных флагов на крышах и устанавливает их. 

Процедура согласования очень проста. Жильцы высказывают пожелания. При наличии технической возможности установки организация закупает оборудование, флагштоки, полотна и устанавливает на крыше дома. Что касается фасадов организаций и учреждений, то при наличии флагштока уже давно такое большое пожелание, чтобы государственный флаг был установлен. 

Белорусы все чаще выходят с инициативой по размещению госсимволики на жилых домах-4

Тенденция есть в сторону именно заинтересованности граждан. Например, в одном из товариществ Октябрьского района был флагшток и флаг. Но погодные условия различные, и в какой-то момент флаг был поврежден, полотнище было снято. И жильцы очень быстро отреагировали, связались с председателем товарищества собственников, проговорили сроки, и в течение короткого времени, буквально за неделю, за финансовые средства жильцов товарищества было закуплено полотно. Именно от них исходила инициатива по установке этого флага. По улице Воронянского, здесь недалеко. Есть инициативы и обращения граждан по тому вопросу, что дом сдан, но на сегодня нет государственного флага. Куда мы можем обратиться, нам также бы хотелось иметь государственный флаг.

Белорусы все чаще выходят с инициативой по размещению госсимволики на жилых домах-6

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Самый большой в Витебске флагшток появился как раз таки благодаря инициативе частного предприятия и преобразил целый микрорайон возле Ледового дворца. Я думаю, что это, конечно, и определенный тренд, который происходит благодаря правильной государственной политике. 

Последнее время вышли кинематографические произведения, мультипликационные, которые рассказывают о государственных символах. Ну и все чаще и чаще можно увидеть, когда белорусский флаг появляется на одежде наших молодых людей, на их рюкзаках. Он входит в нашу повседневную жизнь, помогает нам идентифицировать себя как белорусов и, естественно, чувствовать что-то общее с нашей страной, с нашими гражданами, с нашими государственными символами.

Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов.

# Государственная политика

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