Белорусский опыт в сфере идеологии уже тиражируют соседние страны

Сегодня во Дворце Республики состоялся откровенный разговор о том, как обстоят дела в работе «идеологической вертикали», что нужно менять и главное — как.

Белорусские идеологи должны отходить от устаревших и шаблонных схем. Сегодня идеология должна быть современна и креативна. Многие нестандартные идеи предложили даже не сами идеологи, а руководители предприятий. Такой местный креатив сотни участников семинара поддержали.

Адам Вашков, директор Речицкого метизного завода:

Лозунг над входом в центральную проходную: «Мой завод – моя гордость». Где-то лет восемь назад, после дефолта российского, средняя зарплата у нас была 7 долларов по коммерческому курсу. Когда мы собрались и разрабатывали программу выхода из этого кризиса, тогда договорились: когда заработная плата станет выше средней по промышленной в стране, то мы повесим этот лозунг: «Мой завод – моя гордость». Если падает, то значит мы его снимаем.

А председатель СПК «Колхоз Родина», например, работает со своими кадрами, когда те еще учатся в школе — поощряет за хорошие оценки. Как результат — все молодые специалисты в колхозе — местные, загонять никого не надо. Ну а дальнейшая работа позволяет советскую страшилку: будешь плохо учиться — пойдешь в колхоз, оставить в далеком прошлом.

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Могилевской области:

До тридцати мы выделяем своим людям жилье. Два года платим все коммунальные услуги, а жилье выделяется только со всеми коммунальными удобствам. Выдаем безвозвратную сумму в 4 миллиона на обзаведение хозяйством.

О молодежи вообще разговор особый. Стандартные и зачастую добровольно-принудительные меры здесь не годятся. Когда молодым людям, воспитанным на Тимати и социальных интернет-сетях, пытаются «впарить» макулатуру и металлолом, реакция будет одна — отторжение.

Борис Лепешко, доктор исторических наук:

В бытность мою деканом юридического факультета, организовываем поездку студентов на субботник. Автобус стоит во дворе, прибегает заместитель декана и говорит, что нас порвут на части в горисполкоме, потому что в автобусе сидит два человека, никто не хочет ехать. Начинаем искать студентов, где студенты? Наконец дозваниваемся до этих студентов, а они говорят: «А что вы, ребята, шибушите? Автобус стоит, выезжайте, пожалуйста!». Выезжаем со двора, а к автобусу сзади пристроились машины: ауди, опель. Студенты едут, кто с девочками, кто с чем. Студенты едут на субботник. Для них это нормально, почему он должен ехать в автобусе, если у него есть машина. Для студента это нормально, он ведь все равно поехал на субботник.

Направьте энергию наших молодых людей в положительное русло и получите наилучший результат. Молодежная палата сегодня просто забросала предложениями главу Администрации Президента. Вооружившись новейшими технологиями, юные парламентарии вышли на прямую связь с Дворцом республики:

Владимир Владимирович, мы уже во второй раз выносим на обсуждение палаты вопрос о возможности учащихся принимать участие в нескольких предметных олимпиадах. Мы имеем право участвовать в нескольких олимпиадах только в школе, а на районном и городском уровне — нет. Нам бы хотелось иметь возможность принимать участие в нескольких районных олимпиадах.

Здесь же, в режиме рабочего времени глава Администрации Президента пообещал, что вопрос будет решен. Вообще, новые технологии – это то, что необоснованно упускается идеологами в работе:

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларуси:

Осуществляется перенос акцентов на обеспечение процесса подготовки и переподготовки на иной уровень, инновационные и активные формы обучения. Такие как ситуационное моделирование и деловые игры, тренинги, мастер-классы, видеоконференции, Интернет-семинары. Они действительно позволяют формировать, развивать, а при необходимости и корректировать те или иные компетенции.

Дистанционное обучение, электронные приемные, он-лайн конференции — уже есть, дальше — электронное правительство. Но пока, даже имеющиеся у госорганов сайты оставляют желать лучшего.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сайты многих наших государственных орагнов настоящий позор, не побоюсь этого слова. Интернет сайт органов власти, любой государственной организации – это способ постоянной коммуникации с нашими гражданами. И не надо приуменьшать его значения. На сегодняшний день в Беларуси более 3 миллионов Интернет-пользователей.

Не говоря уже о том, что у каждой местной газеты должен быть свой сайт, причем не копия печатной версии, а площадка для обсуждения насущных проблем региона и людей. Ведь если их будут замалчивать и местные власти, и местные СМИ, болевых точек от этого меньше не станет.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Прекрасно себе отдаю отчет, что сложно сегодня редактору члену райисполкома, у которого контракт с председателем исполкома и газета финансируется этим исполкомом, быть на острие проблем. Гораздо спокойнее – промолчать, ограничившись публикацией дежурных материалов о достижении районных заседаний местных органов власти.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики:

Есть проблема, об этом нужно говорить открыто, но хотелось бы, чтобы вот здесь мы не скатывались до голого критиканства.

Телефоны доверия, кризисные комнаты, общественные и электронные приёмные — причём не «для галочки» — вот ближайшие цели идеологов. Да и уже отработанные формы надо совершенствовать.

Денис Глуткин, начальник отдела идеологической работы Витебского горисполкома:

Уже происходит не просто так, что собрались, посидели, поговорили и разошлись. Это происходит с использований инновационных технологий, мультемидийных презентаций. Мы раздаем все это на электронных носителях для того, чтобы люди не посидели, а посмотрели.

Михаил Черепковский, начальник отдела идеологической работы Глубокского райисполкома:

Эффективно зарекомендовала себя такая форма работы в регионе, как День работы с населением. В соответствии с утвержденным графиком, каждый второй вторник второго месяца в одном из сельских советов мы проводом это мероприятие.

Возможно, некоторым идеологам просто не хватает времени, поскольку зачастую они эту работу либо совмещают, либо общественная работа дается им в нагрузку.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Не добавляет авторитета идеологическому работнику и тот факт, что практически повсеместно его привлекают к какой угодно работе, не связанной с идеологической. Его заставляют выбивать взносы в Белорусское общество Красного креста, в Фонд мира, ОСВОД, заниматься распространением лотерейных билетов. Думаю, что здесь присутствующие могли бы привести еще более красочные и живописные примеры.

Так что совершенствование системы идеологии — процесс многогранный и бесконечный, где главное — практический результат. Иначе эффекта немного.

Александр Шлыков, заместитель председателя Смолевичского района:

Очень хорошо продемонстрированы новые технологии работы в системе Интернет. Мы видим живые, реально существующие сайты не только государственных органов, но и общественных организаций. Мы видим формы обеспечения эффективной обратной связи.

Людмила Кананович, заместитель председателя Молодечненского райисполкома:

Нам показали формы идеологической работы,мы познакомились с коллегами, смогли пообщаться. Решить ряд проблем прямо на ходу, потому что задавались вопросы и мы получали хорошие ответы.

Ирина Юзвак, Наталья Копотева, Николай Сенчило и Игорь Пучков, телекомпания СТВ.