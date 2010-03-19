Вместо привычного месяца в этом году на посевную отводится всего две-три недели

Вместо привычного месяца — две-три недели. Говорить о начале весеннего сева пока сложно.

Снежная зима хоть и подсыпала волнений, но озимые выстояли. Сейчас все мысли у главного агронома — только о яровых. В амбаре хозяйства — семена элитных сортов.

Сергей Остапук, главный агроном сельхозпредприятия «Жатерово» Столбцовского района:

Жизнеспособность и всхожесть семян будет на уровне стандартов сельского хозяйства.

Сокращенный день здесь — уже в прошлом. С первого дня весны механизаторы работают в режиме боевой готовности. Заменить фильтр, масло и протестировать все «узловые» моменты — технические вопросы лучше решить накануне, чтобы машинный двигатель не стал «стоп-краном» посевного движения.

Свыше трех десятков агрегатов высокой мощности. Практически все прошли тест-драйв и выстроились в ряд на линейку готовности.

В хозяйства республики — две тысячи новых машин. Большинство агрегатов — энергонасыщенные. Во время весеннего сева у каждого хозяйства должно быть не менее десятидневного запаса топлива. Ведь старт может начаться в любой момент, как только природа даст отмашку.

Техника в южных регионах страны уже работает в поле: вносит удобрения и обрабатывает почву. Массовая же посевная начнется тогда, когда земля прогреется до 8-10 градусов тепла.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сроки стоят такие: в течение 10-13 дней посеять всю зерновую группу в зависимости от региона, например, брестчане — раньше, витебляне — позже.

Свыше трех триллионов рублей — на посевную. 750 миллиардов — только на топливо и удобрения. Семян зерновых в полном достатке. Вопросы по гречке, просу и продовольственному гороху Минсельхозпрод пообещал разрешить в ближайшее время. 10 миллионов тонн зерна — такая программа минимум, которую в нынешнем году аграриям предстоит выполнить по «максимуму».

Ольга Юруть, Сергей Манько, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.