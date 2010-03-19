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Долгожданное потепление пришло в Беларусь

19 марта 2010 20:17
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Тем не менее, многие водоёмы до сих пор скованы толстым льдом, а на дорогах никак не исчезают сугробы.

Интенсивного таяния снега пока нет, но начаться оно может в ближайшее время. Вот-вот в долинах рек начнется паводок.
Ученые и спасатели уже определили потенциально-опасные районы. Одна из традиционных зон, подверженных паводкам — Полесская низменность.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Все готово к тому, чтобы если ситуация возникнет, своевременно эвакуировать и разместить население. Мы отслеживаем ситуацию в режиме реального времени и будем принимать соответствующие меры.

# общество # Погода

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