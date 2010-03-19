Долгожданное потепление пришло в Беларусь

Интенсивного таяния снега пока нет, но начаться оно может в ближайшее время. Вот-вот в долинах рек начнется паводок.
Ученые и спасатели уже определили потенциально-опасные районы. Одна из традиционных зон, подверженных паводкам — Полесская низменность.
Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Все готово к тому, чтобы если ситуация возникнет, своевременно эвакуировать и разместить население. Мы отслеживаем ситуацию в режиме реального времени и будем принимать соответствующие меры.