Долгожданное потепление пришло в Беларусь

Тем не менее, многие водоёмы до сих пор скованы толстым льдом, а на дорогах никак не исчезают сугробы.

Интенсивного таяния снега пока нет, но начаться оно может в ближайшее время. Вот-вот в долинах рек начнется паводок.

Ученые и спасатели уже определили потенциально-опасные районы. Одна из традиционных зон, подверженных паводкам — Полесская низменность.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Все готово к тому, чтобы если ситуация возникнет, своевременно эвакуировать и разместить население. Мы отслеживаем ситуацию в режиме реального времени и будем принимать соответствующие меры.