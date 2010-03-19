Народная артистка России Надежда Бабкина отмечает 60-летний юбилей

С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Хормейстер, певица, режиссёр, создательница ансамбля «Русская песня» и просто «Казачка» Надя.

Надежду Бабкину знают и любят во многих странах мира. Именно она вдохнула жизнь в народное творчество. А русский фольклор зазвучал по новому — свежо и модно.

Лихая «казачка Надя» — женщина, которая и коня на скаку остановит, и народную песню споет: она не стала заложницей образа. Живет, как поет, — ярко, весело и независимо.

Как-то незаметно и сама дождалась юбилея. О возрасте хоть и забывает, но и не стесняется.

Надежда Бабкина стала участницей первого «Славянского базара». Именно здесь, как и пелось в ее коронной песне «Казачка Надя стала певчей птицей», наутро Бабкина проснулась знаменитой.

Надежда Бабкина:

Боже мой, это происходило на этой сцене… Мишу держу за руку, он говорит: «Отпусти, мне же надо дирижировать». А я говорю: «Не могу, забыла как петь. Миша, все ведь будет нормально, я на тебя надеюсь».

Она не зря надеялась: скоро на той же сцене Бабкина встретила свою неземную любовь.

А в 2006 году удостоилась почетной белорусской награды. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично вручил певице Орден Франциска Скорины за личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей и укрепление дружбы.

Сегодня ее песни у всех на устах не только на родине: из знают и поют по всему миру. Скоро поклонники услышат новые хиты — у певицы уже готова юбилейная программа. С ней Надежда Бабкина планирует гастроли и наверняка приедет в Беларусь, где ее любят и ждут.

Валентина Железная и Ирина Хануник-Ромбальская, Телекомпания СТВ.