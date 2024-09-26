Белорусский контингент примет участие в учениях миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Белорусский воинский контингент примет участие в учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2024». Они начинаются 26 сентября в Казахстане. С учетом важности направления будут отработаны вопросы совместного применения сил и средств радиоэлектронной борьбы государств – членов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах развития беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы с учетом опыта современных вооруженных конфликтов шла речь во время рабочей поездки Президента в Брестскую область. Принципиальное требование главнокомандующего – все тренировки и маневры с дронами должны быть приближены к боевым условиям, ведь сегодня война – это война беспилотников.

В целях отработки боевых задач к месту проведения учений на полигон Берег Алматинской области направился белорусский контингент. Задействованы также военные Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. «Нерушимое братство – 2024» продолжится по 7 октября. Запланировано отработать перегруппировку контингентов, формирование в назначенном районе коллективных сил, проведение миротворческой операции.