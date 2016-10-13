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Акция «Розовая ленточка» прошла 13 октября в 39-й поликлинике Минска: бесплатный осмотр у маммолога для всех женщин

13 октября 2016 17:39
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Новости Беларуси. Выявление симптомов и быстрое реагирование. 13 октября в 39-ой городской клинической поликлинике женщинам всех возрастов представили возможность бесплатно пройти осмотр врача маммолога и необходимое обследование – УЗИ молочных желез или маммографию.

Акция «Розовая ленточка» – это международный символ организаций и людей, которые поддерживают программу борьбы против рака молочной железы.

Мероприятие посвящено Дню матери, а также международному месяцу борьбы с заболеванием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Генералова, врач акушер-гинеколог УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:
Женщина должна быть сама заинтересована в том, чтобы проводить диагностику молочных желез. Она должна проводиться каждый месяц, вне зависимости от настроения, жизненных ситуаций. УЗИ молочных желез, щитовидной железы, органов малого таза – это тот минимум, который должна делать каждая женщина просто для себя.

# общество # Здоровье # Анастасия Генералова

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