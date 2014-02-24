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Белорусские погранпереходы на границе с Украиной работают в штатном режиме

24 февраля 2014 13:00
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Новости Беларуси. Белорусские погранпереходы на границе с Украиной работают в штатном режиме. Правда, желающих выехать в соседнюю страну стало значительно меньше. Этим и объясняется отсутствие очередей на границе.

Такая же ситуация и на украинской пограничной территории. По информации белорусских пограничников, беженцев из Украины не наблюдается, на границе все спокойно.

Между тем, 25 февраля из Минска отправится пробный автобусный рейс в Николаев с остановкой в Киеве. Практически все билеты в этом направлении проданы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная граница Беларуси

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