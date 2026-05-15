Лукашенко поздравил работников и ветеранов Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС

35-летие со дня образования отмечает Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работников и ветеранов поздравил Президент.

Их работа по спасению людей, гуманитарная деятельность и высокие спортивные достижения – достойный вклад в развитие нашей страны и укрепление ее авторитета на международной арене – яркий пример преданного служения белорусскому народу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создание вашего подразделения было ответом на вызовы нового времени, связанные с масштабными техногенными авариями и природными катастрофами, необходимостью оперативного реагирования на них и спасения наших граждан.

Глава государства отметил, что за эти годы удалось сформировать коллектив профессионалов высочайшего класса, состоящий из спасателей, кинологов, взрывотехников, водолазов, химиков, медиков и других специалистов. Создана солидная материально-техническая база, накоплен большой опыт и наработаны компетенции для действий в самых сложных чрезвычайных ситуациях, благодаря чему подразделение стало частью Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и полноправным членом Корпуса сил СНГ.

«Вы достойно проявили себя в десятках спасательных операций по всему миру», – подчеркнул белорусский лидер и поблагодарил за службу всех работников и ветеранов отряда.