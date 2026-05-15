Сильные дожди и грозы накроют некоторые районы Беларуси 15 мая

15 мая в Беларуси прогнозируется переменная облачность – в основном без осадков, информирует официальный Telegram-канал Белгидромета. На территории восточных районов возможны дожди, в некоторых района – сильные дожди и грозы.

По республике воздух прогреется до +12°С по северо-востоку и до +23°С по юго-западу. Ветер – переменный и умеренный, во время гроз – порывистый.

В столице в утренние часы температура воздух составит от +9 до +12°С, в дневное время – от +18 до +20°С, вечером – от +15 до 18°С. В течение дня – переменная облачность без дождя.