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Белорусская железная дорога перешла на праздничный график. Введены дополнительные поезда

30 апреля 2013 06:05
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Новости Беларуси. На праздничный график перешла Белорусская железная дорога. Несколько десятков дополнительных поездов будут курсировать в дни майских праздников по стальной магистрали. Только внутриреспубликанское сообщение пополнится 40 составами. В частности это коснется таких популярных направлений, как Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Витебск. Дополнительный поезд в город над Бугом отправится уже 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздничные дни увеличится и количество составов в международном сообщении. В первую очередь они пойдут по наиболее популярным маршрутам: в Москву, Санкт-Петербург и Вильнюс.

# общество # Белорусская железная дорога

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