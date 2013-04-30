Белорусская железная дорога перешла на праздничный график. Введены дополнительные поезда

Новости Беларуси. На праздничный график перешла Белорусская железная дорога. Несколько десятков дополнительных поездов будут курсировать в дни майских праздников по стальной магистрали. Только внутриреспубликанское сообщение пополнится 40 составами. В частности это коснется таких популярных направлений, как Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Витебск. Дополнительный поезд в город над Бугом отправится уже 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздничные дни увеличится и количество составов в международном сообщении. В первую очередь они пойдут по наиболее популярным маршрутам: в Москву, Санкт-Петербург и Вильнюс.