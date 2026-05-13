Белгидромет предупредил о сильных дождях и грозах. Погода в Беларуси 13 мая

На большей части территории страны 13 мая пройдут дожди, сообщает Белгидромет.

Местами дожди будут сильными, также ожидаются грозы. Ветер будет умеренный, но при грозах возможен порывистый ветер, а в отдельных регионах – сильный порывистый.