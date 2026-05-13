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Белгидромет предупредил о сильных дождях и грозах. Погода в Беларуси 13 мая

13 мая 2026 06:31
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На большей части территории страны 13 мая пройдут дожди, сообщает Белгидромет.

Местами дожди будут сильными, также ожидаются грозы. Ветер будет умеренный, но при грозах возможен порывистый ветер, а в отдельных регионах – сильный порывистый. 

Белгидромет предупредил о сильных дождях и грозах. Погода в Беларуси 13 мая-1

Фото: pixabay

Максимальная температура днем составит +10..+16°С, по востоку Беларуси воздух прогреется до +17..+20°С.

В столице в дневные часы ожидается до +13°С. Будет облачная с пояснениями погода, временами дождь.

# Погода # Погода в Беларуси

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