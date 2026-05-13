Во Всехсвятском храме Минска отметили День семьи

Во Всехсвятском храме Минска прошло душевное мероприятие ко Дню семьи, которое объединило 9 пар – по одной от каждого столичного района. Все команды подготовили свое выступление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучали песни, декламировались стихи, исполнялись инструментальные композиции. Часть номеров была посвящена Году белорусской женщины – артисты вложили в них особую искренность и глубину. Для самых юных гостей организаторы предусмотрели интерактивные площадки. Но главное – событие стало пространством живого общения: многие пришли не только выступить, но и поделиться личным опытом, напомнить, что основа любой семьи – это любовь и взаимопонимание.

Надежда Брылева: Для нас большая радость поучаствовать здесь и вообще побыть здесь. Очень приятное мероприятие. Как и для каждого человека на Земле, конечно же, самое большое счастье и самая большая ценность – это семья.

Юлия Салущева: Мы музыкальная семья. Все трое детей у нас играют на балалайках. Выступали с песней песенкой «Добрый жук» из кинофильма «Золушка».

Светлана Петрова, председатель Партизанской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Мероприятие является исключением. В нем принимают участие не только многодетные семьи, но и семьи, у которых на иждивении, воспитании находятся один, двое и более деток. В мероприятии традиционно принимают участие наши белорусские артисты.

Отрадно, что институт семьи в Беларуси крепнет: сегодня в Минске насчитывается более 16 тысяч многодетных союзов – и их число с каждым годом продолжает расти.