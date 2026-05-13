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Во Всехсвятском храме Минска отметили День семьи

13 мая 2026 06:20
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Во Всехсвятском храме Минска прошло душевное мероприятие ко Дню семьи, которое объединило 9 пар – по одной от каждого столичного района. Все команды подготовили свое выступление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Всехсвятском храме Минска отметили День семьи-2

Звучали песни, декламировались стихи, исполнялись инструментальные композиции. Часть номеров была посвящена Году белорусской женщины – артисты вложили в них особую искренность и глубину. Для самых юных гостей организаторы предусмотрели интерактивные площадки. Но главное – событие стало пространством живого общения: многие пришли не только выступить, но и поделиться личным опытом, напомнить, что основа любой семьи – это любовь и взаимопонимание.

Во Всехсвятском храме Минска отметили День семьи-4

Надежда Брылева:
Для нас большая радость поучаствовать здесь и вообще побыть здесь. Очень приятное мероприятие. Как и для каждого человека на Земле, конечно же, самое большое счастье и самая большая ценность – это семья. 

Егор Брылев:
Большая радость, когда дома уют, тепло, когда взаимопонимание.

Во Всехсвятском храме Минска отметили День семьи-6

Юлия Салущева:
Мы музыкальная семья. Все трое детей у нас играют на балалайках. Выступали с песней песенкой «Добрый жук» из кинофильма «Золушка».

Во Всехсвятском храме Минска отметили День семьи-8

Светлана Петрова, председатель Партизанской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Мероприятие является исключением. В нем принимают участие не только многодетные семьи, но и семьи, у которых на иждивении, воспитании находятся один, двое и более деток. В мероприятии традиционно принимают участие наши белорусские артисты.

Отрадно, что институт семьи в Беларуси крепнет: сегодня в Минске насчитывается более 16 тысяч многодетных союзов – и их число с каждым годом продолжает расти.

# Многодетные семьи в Беларуси # Брак и семья

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