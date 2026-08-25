Аграрии Беларуси активно заготавливают кукурузный силос

Под кукурузу в этом сезоне здесь отвели 2 тысячи 700 гектаров, большая часть пойдет на силос. На фермах хозяйства содержат 7 тысяч животных, включая 3 тысячи голов дойного стада, поэтому питательный корм критически важен. Уборку начали в оптимальную фазу – молочно-восковой спелости.

Александр Демченко, главный агроном сельхозпредприятия «Знамя Родины»:

Темпы по запланированному графику по уборке кукурузы на силос соответствуют, как положено, идем число в число, даже, может, чуть-чуть раньше, чем в прошлом году. Качество силоса должно быть хорошим. В перспективе планируем увеличить площадь под посеянные семена кукурузы отечественного производства порядка 50 %.

Хозяйство планирует сохранить текущие объемы посевных площадей – этого запаса хватит для полноценной кормовой базы.