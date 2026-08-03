В Белорусский государственный медицинский колледж примут около 850 учащихся в 2026 году

В Беларуси завершился один из ключевых этапов вступительной кампании. 3 августа закрылись приемные комиссии для выпускников 9-х классов, поступающих в колледжи на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе самых востребованных направлений по-прежнему медицина. Это отражает не только высокий интерес молодежи к профессии, но и устойчивый запрос системы здравоохранения на подготовку специалистов среднего звена. Государство последовательно расширяет возможности для обучения, в том числе за счет целевой подготовки, которая позволяет будущим медикам еще во время поступления определить свое первое место работы. Для выпускников 11-х классов прием документов продолжится до 11 августа, а на платную форму обучения – до 13 августа. Как проходит вступительная кампания в крупнейшем медколледже страны – репортаж Дианы Головач.

Белорусский государственный медицинский колледж – это не просто учебное заведение. Стартовая площадка для тех, кто решил помогать людям. В 2026 году здесь планируют набрать около 850 учащихся. И с каждым годом конкурс растет. Но за цифрами всегда стоят люди. Их истории и надежды. Путь в медицину Марии Рожок начался задолго до выпускного. В ее семье врачей нет, но всегда была одна мечта…

Мария Рожок, абитуриент Белорусского государственного медицинского колледжа:

В детстве в доктора переодевалась. Хотела лечить людей, помогать людям и решила пойти все-таки в медицину. С годами это не прошло. Я ожидаю очень сильно практики. Мне очень интересно вот именно на практике это все. Понятное дело, что да, сам материал будет какой-то, который нужно учить. Но вот я хочу именно практики. Ажиотаж просто очень сильный. В колледжах Беларуси завершается прием документов на бюджет для выпускников 9-х классов. Колледж ведет набор по 4 специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-реабилитационное дело» и «Фармация». Уже подано 690 заявлений, а это более 80 % от общего плана. Особое внимание – целевикам. И это не случайно. Такое обучение – это мостик между образованием и реальной медициной.