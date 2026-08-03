В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%

Белорусские товары укрепляют позиции на внутреннем рынке. Их доля в продажах в первом полугодии 2026-го составила почти 55 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом абсолютное доминирование сохраняется за отечественным продовольствием – белорусские продукты занимают 75 % рынка. В непродовольственном сегменте показатель около 40 %, но и здесь есть положительная динамика.

Задача на этот год – довести долю отечественной продукции в продажах до 58 %. Многие регионы эту планку уже преодолели, подтянуть показатели предстоит Минску и Минской области. Для этого используется комплекс мер – от рекомендаций торговым сетям по выкладке продукции до регулирования импорта и приоритета отечественных товаров, сырья и материалов при госзакупках.