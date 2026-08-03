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В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%

03 августа 2026 16:52
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Белорусские товары укрепляют позиции на внутреннем рынке. Их доля в продажах в первом полугодии 2026-го составила почти 55 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%-2

При этом абсолютное доминирование сохраняется за отечественным продовольствием – белорусские продукты занимают 75 % рынка. В непродовольственном сегменте показатель около 40 %, но и здесь есть положительная динамика.

Задача на этот год – довести долю отечественной продукции в продажах до 58 %. Многие регионы эту планку уже преодолели, подтянуть показатели предстоит Минску и Минской области. Для этого используется комплекс мер – от рекомендаций торговым сетям по выкладке продукции до регулирования импорта и приоритета отечественных товаров, сырья и материалов при госзакупках.

В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%-4

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Проводится работа по заключению соглашений о сотрудничестве с субъектами торговли, производителями, интернет-площадками и иными субъектами об увеличении доли продажи товаров отечественной продукции. В настоящее время к соглашению присоединилось 1 064 субъекта. 

Кроме того, проводятся различные семинары, встречи с организациями торговли, с производителями, концернами, министерствами по увеличению представленности белорусской продукции на полках. Проводится работа с интернет-площадками о том, чтобы на главных страницах интернет-площадок размещались товары с логотипом «Сделано в Беларуси».

В Беларуси планируют увеличить долю продаж товаров отечественного производства до 58%-6

Отдельный акцент – на овощах и фруктах. В межсезонье работает госзаказ на так называемый борщевой набор и яблоки, развивается тепличное хозяйство. Чтобы круглый год увеличивать предложение белорусских огурцов, томатов и зелени. При этом растет и сам потребительский рынок. За первое полугодие розничный товарооборот в стране увеличился на более чем 7,5 %.

# Наталья Мельникова

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