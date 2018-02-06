Беларусь вошла в топ-20 стран мира с самыми удобными электронными госуслугами

На основе данных ООН они оценивали удобство и технологичность сервисов.

Новости Беларуси. Беларусь вошла в топ-20 государств мира с самыми удобными электронными госуслугами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследование провели аналитики российской IT-компании.

В рейтинге наша страна оказалась на 18-й позиции. В комментариях специалисты отметили быструю и качественную эволюцию электронных услуг в Беларуси, которые по качеству соответствуют высоким международным требованиям.

На верхней строчке списка разместилась Великобритания. В первой пятерке также Австралия, Южная Корея, Сингапур и Финляндия.