«Сам сделаешь лучше, чем кто-нибудь»: история семьи, переехавшей из областного центра в деревню

Новости Беларуси. Семья из Витебска шесть лет назад переехала в деревню, чтобы работать на земле. Опыта у молодых людей не было, однако это не помешало им на трех гектарах земли создать свой уголок достойной сельской жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семеро коров, свиней да сотня кур и кроликов. 3 гектара земли . Первое время, вспоминают хозяева, даже косили вручную. Позже начали обзаводиться техникой, которая существенно упростила сельскую жизнь.

Анастасия Бут, СТВ:

В таких печках варят еду животным. Хозяйство большое, и кастрюля может весить и полцентнера. Чтобы не поднимать тяжести и не обжечься, во дворе появилось такое чудо конструкторской мысли.

Шесть лет назад супруги оставили в Витебске дом и купили избушку в Савчонках. Первым делом глава семьи занялся возведением подсобных помещений и хлева. Перестраивать дом, надеется Василий, начнет этим летом.

Василий Лубочкин, житель деревни Савчонки:

Конечно, если б нанимали, то и денег не хватило бы. А так вместо остальной работы по хозяйству часа 3-4 выделяю на стройку. Получается долго, но все равно выгоднее, чем кого-то нанимать. И сам сделаешь лучше, чем кто-нибудь.

«Дитя асфальта» – именно так называет себя Татьяна Лубочкина. Она родилась, училась и жила в Витебске. В городе родились двое их детей. Супруги не предполагали, что когда-нибудь станут фактически фермерами.

Татьяна Лубочкина, жительница деревни Савчонки:

Строится мой будущий молочный цех. Здесь я буду перерабатывать свою продукцию, сепарировать. Твороги, сыры. Надежда большая у меня: вообще я хочу заняться варкой сыра.

Чистая прибыль с подсобного хозяйства Лубочкиных – аккурат две зарплаты среднестатистического белоруса. И это благодаря молочным продуктам, которые семья отвозит на рынок.

Татьяна Лубочкина:

Люди обязательно должны работать. Каждый выбирает свой путь работы. Мы выбрали этот, нам очень нравится. Мы уволились с работы, он и я. Потому что не получается совмещать работу государственную и работу на своем подворье.

Пусть официально и не фермерское, но хозяйство – такой подход не исключает нашумевший декрет о трудоустройстве. Владение земельным участком для ведения подсобного хозяйства – веская причина для освобождения от уплаты налога.