Новости Беларуси. Беларусь поможет жителям Амурской области. В пострадавшие от сильнейшего наводнения районы отправят мясные консервы, детское питание, картофель - всего продуктов более чем на 7 млрд. рублей.

Гуманитарный груз будут доставлять как по воздуху, так и железнодорожным транспортом. Первую партию планируется отправить уже завтра.

Напомним, наводнение в России началось в конце июля, в зоне бедствия оказались около 34 тысяч человек. В Амурской области подтоплено около 100 населенных пунктов, эвакуированы более 16 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.