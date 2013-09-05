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Беларусь поможет жителям Амурской области

05 сентября 2013 07:20
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Новости Беларуси. Беларусь поможет жителям Амурской области. В пострадавшие от сильнейшего наводнения районы отправят мясные консервы, детское питание, картофель - всего продуктов более чем на 7 млрд. рублей.

Гуманитарный груз будут доставлять как по воздуху, так и железнодорожным транспортом. Первую партию планируется отправить уже завтра.

Напомним, наводнение в России началось в конце июля, в зоне бедствия оказались около 34 тысяч человек. В Амурской области подтоплено около 100 населенных пунктов, эвакуированы более 16 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Россия # Благотворительность

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