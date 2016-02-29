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Беларусь поделится с Вьетнамом опытом развития ядерной энергетики

29 февраля 2016 06:32
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Новости Беларуси. Беларусь поделится с Вьетнамом опытом развития ядерной энергетики. 29 февраля нашу страну посетит представительная делегация этой азиатской республики. В ее составе - представители Министерства по науке и технологиям, Агентства по радиационной и ядерной безопасности и других официальных структур.

Белорусские специалисты расскажут о законодательных основах ядерной безопасности, поделятся опытом обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Кроме того, в рамках визита, который организован по запросу МАГАТЭ, иностранные гости посетят площадку строительства Белорусской АЭС в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области энергетики

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