Белорусские и российские журналисты 15 февраля посетят учение «Союзная решимость»

Новости Беларуси. Боевые пуски тактическим ракетным комплексом «Точка» военные проведут под прицелами телекамер. Белорусские и российские журналисты 15 февраля приглашены на полигон Полесский для освещения очередного эпизода совместного учения двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельбы будут проведены в рамках ведения ракетными войсками систематических огневых действий. По сценарию групповой ракетный удар должен уничтожить два объекта условного противника на расстоянии до 70 км. Для работы на учении аккредитованы более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные СМИ. Впервые Министерство обороны Беларуси пригласило белорусских блогеров и лидеров общественного мнения.