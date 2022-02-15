Прямой эфир

Белорусские и российские журналисты 15 февраля посетят учение «Союзная решимость»

15 февраля 2022 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Боевые пуски тактическим ракетным комплексом «Точка» военные проведут под прицелами телекамер. Белорусские и российские журналисты 15 февраля приглашены на полигон Полесский для освещения очередного эпизода совместного учения двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские и российские журналисты 15 февраля посетят учение «Союзная решимость»-1

Стрельбы будут проведены в рамках ведения ракетными войсками систематических огневых действий. По сценарию групповой ракетный удар должен уничтожить два объекта условного противника на расстоянии до 70 км. Для работы на учении аккредитованы более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные СМИ. Впервые Министерство обороны Беларуси пригласило белорусских блогеров и лидеров общественного мнения.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спорт – это реклама государства». Какой посыл несёт в себе Олимпиада?
14 февраля 2022 20:44

«Спорт – это реклама государства». Какой посыл несёт в себе Олимпиада?

Депутат Клишевич: есть смысл перенаправить финансовые потоки на массовые виды спорта, на дворовые площадки
14 февраля 2022 20:44

Депутат Клишевич: есть смысл перенаправить финансовые потоки на массовые виды спорта, на дворовые площадки

«Поразили 100% мишеней». В рамках учения «Союзная решимость» на Гожском полигоне отработали манёвренную оборону
14 февраля 2022 20:42

«Поразили 100% мишеней». В рамках учения «Союзная решимость» на Гожском полигоне отработали манёвренную оборону