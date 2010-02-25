Беларусь и Словакия активно развивают визовое сотрудничество

Почти четыре тысячи шенгенских виз белорусы получили в прошлом году. Каждая третья была бесплатной.

Без взимания консульского сбора разрешение на въезд в страны Евросоюза получили наши студенты, преподаватели, спортсмены и артисты. В настоящее время обе страны активно сотрудничают в области энергетики, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства, туризма и инвестиций. За последние шесть лет взаимный товарооборот увеличился в 10 раз. В 2009 он составил около 200 миллионов долларов. В нашей стране 14 предприятий с участием словацкого капитала, в том числе шесть совместных и восемь иностранных.

Мариан Серватка, чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:

–Главным изменением, касающимся белорусов, станет условие, что паспорт с момента выдачи не может быть сроком более 10 лет. Такие граждане, намеревающиеся посетить страны Евросоюза, в том числе и Словакию, должны запросить органы паспортной службы Беларуси выдать им новый паспорт. А с 1 апреля 2011 года консульский отдел при отказе в визе будет давать письменный ответ по причине отказа.