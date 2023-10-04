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В вузах Беларуси стартовали отборочные туры на конкурс «Студент года»

04 октября 2023 09:46
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Новости Беларуси. Студента года начинают выбирать в нашей стране. Отборочные туры республиканского конкурса стартуют в вузах сегодня, 4 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузах Беларуси стартовали отборочные туры на конкурс «Студент года»-1

Эта добрая традиция с 12-летней историей – инициатива БРСМ, поддержанная Министерством образования. Интеллект и творчество, здоровый образ жизни и общественный активизм – все это характерные черты белорусского студенчества, а самых лучших в этом году назовут по результатам нового сезона проекта. Он начинается в Минском государственном лингвистическом университете. Эстафету отборочных туров подхватит еще 41 вуз. Чтобы оказаться в республиканском финале, студентам нужно пройти отборочные туры, областные (Минский городской) и квалификационный предварительный отбор. Главное студенческое шоу запланировано на первую половину декабря. Конкурс «Студент года» – это бренд молодежной организации. Его любят и ждут в университетах.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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