В вузах Беларуси стартовали отборочные туры на конкурс «Студент года»

Эта добрая традиция с 12-летней историей – инициатива БРСМ, поддержанная Министерством образования. Интеллект и творчество, здоровый образ жизни и общественный активизм – все это характерные черты белорусского студенчества, а самых лучших в этом году назовут по результатам нового сезона проекта. Он начинается в Минском государственном лингвистическом университете. Эстафету отборочных туров подхватит еще 41 вуз. Чтобы оказаться в республиканском финале, студентам нужно пройти отборочные туры, областные (Минский городской) и квалификационный предварительный отбор. Главное студенческое шоу запланировано на первую половину декабря. Конкурс «Студент года» – это бренд молодежной организации. Его любят и ждут в университетах.