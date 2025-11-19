Мошенники обманули женщину из Витебска на 50 тыс. рублей и едва не лишили её жилья

Едва не лишилась жилья. Подробности мошеннической схемы рассказали в МВД. Так, в милицию Витебска обратилась 42-летняя жительница областного центра и заявила, что ее знакомая более двух месяцев находится под влиянием аферистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время женщина передала им свыше 50 тысяч рублей и уже планировала продать собственную квартиру.

Николай Григорьев, начальник ОПК ОВД администрации Первомайского района Витебска:

Как выяснили правоохранители, в начале сентября с потерпевшей по средствам мессенджера Telegram связался мужчина, представившийся реально существующим представителем Комитета государственного контроля. При помощи искусственного интеллекта злоумышленник сгенерировал видео, для достоверности общался с женщиной по видеосвязи. Мужчина ввел потерпевшую заблуждение, что ее хотят обмануть мошенники, а он в свою очередь пытается сохранить ее сбережения. На протяжении двух месяцев потерпевшая переводила деньги на банковские счета иностранного государства. Продать квартиру ей не дали сотрудники милиции. Уважаемые граждане, ни под каким предлогом не сообщайте свои персональные данные и данные банковской карты. Не следуйте инструкциям незнакомцев, позвонивших с неизвестного номера. Сохраняйте бдительность и будьте внимательны.

За мошенничество следователями возбуждено уголовное дело. В МВД рекомендуют при поступлении подобных звонков просто положить трубку, а потом сообщить об этом в милицию.