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Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры

19 ноября 2025 08:37
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Минобороны Польши направило более 400 военнослужащих территориальной обороны на охрану ключевых участков железнодорожной инфраструктуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры-2

Они патрулируют около 80 важных объектов в Мазовецком воеводстве. Это стало ответом на произошедшее 16 ноября. Тогда машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к границе с Украиной. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. 

Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры-4

Томаш Семоняк, министр специальных служб Польши:
Вероятность того, что это заказ иностранных спецслужб, весьма высока, и решения прокуратуры по данному инциденту также это подтверждают. Эти события показывают, что стоящие за этим люди решили начать новый этап создания угрозы железнодорожной инфраструктуре.

Прокуратура открыла уголовное дело по статье о теракте. В рамках следствия установлено, что причастными к произошедшему могут быть двое граждан Украины. Сейчас уровень террористической угрозы на объектах транспортного сообщения в ряде воеводств Польши повышен до усиленного.

# Польша

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