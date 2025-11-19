Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры

Минобороны Польши направило более 400 военнослужащих территориальной обороны на охрану ключевых участков железнодорожной инфраструктуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они патрулируют около 80 важных объектов в Мазовецком воеводстве. Это стало ответом на произошедшее 16 ноября. Тогда машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к границе с Украиной. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией.

Томаш Семоняк, министр специальных служб Польши:

Вероятность того, что это заказ иностранных спецслужб, весьма высока, и решения прокуратуры по данному инциденту также это подтверждают. Эти события показывают, что стоящие за этим люди решили начать новый этап создания угрозы железнодорожной инфраструктуре.

Прокуратура открыла уголовное дело по статье о теракте. В рамках следствия установлено, что причастными к произошедшему могут быть двое граждан Украины. Сейчас уровень террористической угрозы на объектах транспортного сообщения в ряде воеводств Польши повышен до усиленного.