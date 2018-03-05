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Беларусь готовится к 8 марта: сколько будут стоить цветы?

05 марта 2018 13:16
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Новости Беларуси. Более 200 дополнительных площадок для продажи цветов выделят в Минске в преддверии 8 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь готовится к 8 марта: сколько будут стоить цветы?-1

Живые краски будут пестрить буквально на каждом углу. Больше всего цветочных лавок ожидается во Фрунзенском районе. Самая крупная площадка откроется на привокзальной площади. В столице выдано уже более тысячи разрешений на торговлю.

Беларусь готовится к 8 марта: сколько будут стоить цветы?-4

В ассортименте заготовителей – 50 разновидностей роз и более 40 сортов тюльпанов, а также герберы, лилии и горшечные цветы. Ну и самое главное, конечно, цены. Спрос, как известно, рождает предложение. Самый популярный весенний цветок, тюльпан, будет стоить от 1 рубля 20 копеек, цена на розу начинается от 2 рублей.

# общество # 8 Марта # Фотофакт

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