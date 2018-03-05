Беларусь готовится к 8 марта: сколько будут стоить цветы?

Новости Беларуси. Более 200 дополнительных площадок для продажи цветов выделят в Минске в преддверии 8 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живые краски будут пестрить буквально на каждом углу. Больше всего цветочных лавок ожидается во Фрунзенском районе. Самая крупная площадка откроется на привокзальной площади. В столице выдано уже более тысячи разрешений на торговлю.