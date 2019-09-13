Байкеры прибывают в Беларусь для участия в H.O.G. Rally Minsk – 2019

Новости Беларуси. В Беларусь прибыли первые участники крупнейшего в Европе байкерского фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларусь прибыли первые участники крупнейшего в Европе байкерского фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители Канады, Нидерландов, Польши, Эстонии и Литвы выбрали пункты пропуска «Брузги» и «Каменный Лог». На границе они задержались лишь на несколько минут. Таможня работала по упрощённой схеме оформления транспортных средств.
Участники мотофестиваля H.O.G. Rally Minsk – 2019 13 и 14 сентября будут закрывать белорусский байкерский сезон. Основные мероприятия пройдут в Минске возле Дворца спорта, в Футбольном манеже, а также у Кургана Славы.