Байкеры прибывают в Беларусь для участия в H.O.G. Rally Minsk – 2019

Новости Беларуси. В Беларусь прибыли первые участники крупнейшего в Европе байкерского фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Канады, Нидерландов, Польши, Эстонии и Литвы выбрали пункты пропуска «Брузги» и «Каменный Лог». На границе они задержались лишь на несколько минут. Таможня работала по упрощённой схеме оформления транспортных средств.