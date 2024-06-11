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Азербайджанская парламентская делегация посетила Большой театр

11 июня 2024 07:00
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Беларусь и Азербайджан укрепляют давнее и дружеское партнерство. Немаловажная его составляющая – культурные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджанская парламентская делегация посетила Большой театр-1

В Большом театре Беларуси представили культурную программу для азербайджанской парламентской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой. В мероприятии также приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Визит в Беларусь парламентской делегации Азербайджана продолжается. В программе встречи с руководством Совета Республики и Палаты представителей. Стороны подпишут документы о сотрудничестве.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Наталья Кочанова

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