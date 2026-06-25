Арсенал со взрывчаткой и гранатами нашли в доме могилевчанина

Сотрудники 11-го управления по Могилевской области ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОНа задержали 52-летнего жителя областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативники вышли на мужчину в ходе разработки материалов о незаконном обороте оружия.

Вадим Хомич, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

По месту жительства мужчины обнаружено и изъято – карабин с оптическим прицелом, две осколочные гранаты, более двух килограмм различных взрывчатых веществ, почти 100 патронов к нарезному огнестрельному оружию, ствол со ствольной коробкой от винтовки, взрыватель для ручных гранат, капсюль-детонатор и электродетонатор мгновенного действия. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Фигурант задержан и находится в ИВС.

В МВД напоминают: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.