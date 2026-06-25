На полигоне Гожский под Гродно проходят соревнования «Тактический стрелок-2026». За звание лучших борются военнослужащие механизированных бригад, сил специальных операций и пограничного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первенстве также участвуют стрелки из Республики Вьетнам. Программа максимально приближена к боевым условиям – участники проходят полосу препятствий, оказывают помощь «раненому», метают гранаты, ведут огонь из пистолета Макарова и автомата Калашникова с различных положений. Стрелки действуют как индивидуально, так и в составе двоек, отрабатывая взаимодействие и тактику.

Судья соревнований: Мы в этих соревнованиях добавили работу против FPV-дронов, вообще против дронов. С каждым годом все больше и больше вносится новшеств. Такие как работа в лесу, работа в окопах, зачистка зданий. Включают соревнования физическую подготовку, то есть включаем преодоление полосы препятствий, перетаскивание раненых, оказание первой медицинской помощи.

Участник соревнований:

В подобных соревнованиях участвую уже третий раз. Каждый год по-своему разный. Все упражнения меняются каждый год. Что-то добавляется, что-то примерно одинаковое, но в целом все довольно каждый год усложняется. В стрельбе подготовка одиночная важна. Конкретные навыки обращения с оружием, прицеливание, плавный спуск. Если берем далее, то это работа в двойках, четверках. То есть это взаимодействие.

По итогам состязаний определят лучших в личном и командном зачетах. Организаторы подчеркивают – подобные соревнования не только выявляют сильнейших, но и повышают боевую выучку, устойчивость и психологическую готовность военнослужащих.