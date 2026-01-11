В Большом театре в ночь с 13 на 14 января пройдёт новогодний бал

В Большом театре в ночь с 13 на 14 января пройдет новогодний бал. Зрителей ждет философская, мистическая, многогранная история о созидающем времени как начале всего сущего, о том, что определяет прошлое, настоящее и будущее. Бал станет финалом мероприятий, которые подготовил театр к любимым всеми праздникам. Пожалуй самым ярким из них был Рождественский оперный форум. В 15-й раз он принимал гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская публика смогла увидеть и уникальную постановку Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича «Мастер и Маргарита». Судьба этой оперы мистическим образом повторяет судьбу романа Булгакова. Сочиненная Сергеем Слонимским в 1972-м, она долгие годы была «не к месту и не ко времени». Мировая премьера состоялась лишь на рубеже тысячелетий в Германии. Сегодня это редчайший образец русской оперы XX века.

Евгения Бумбу, солистка оперы Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (Россия):

Те чувства, которые испытывает Маргарита в процессе всего действия, не чужды никакой женщины. Все мы влюбляемся, все мы страдаем, что-то ищем, поэтому я думаю, что что-то родное я нашла в ней. Возможно, методы решения проблем я бы выбрала другие.

Как и в романе, время оперы протекает в двух измерениях – в мире евангельского повествования и в Москве 20-30-х годов прошлого века. В афише самарского театра – это один заглавных спектаклей.