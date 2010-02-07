Американская молодежь устала от длинных блогов

Исследование, проведенное в США, показало, что юные пользователи интернета теряют интерес к ведению блогов и ищут другие форматы онлайн-общения.

Вместо того, чтобы оставлять длинные записи в интернет-дневниках, молодые люди все чаще предпочитают социальные сети, где можно оставить короткие сообщения. Число американских блоггеров в возрасте от 12 до 17 лет в 2006 году составляло 28%. Сейчас этот показатель упал вдвое, свидетельствует исследование, проведенное по заказу компаний Pew Internet и American Life Project. Одновременно отмечается рост блоггеров среди американцев от 30 лет и старше: если в 2006 году сетевые дневники вели 7% представителей этой возрастной категории, то теперь — 11%.

С развитием технологий и все более распространенным доступом в Интернет через мобильные телефоны или беспроводые сети в местах общественного пользования молодежь меняет «макроблоги» на «микроблоги». От блогов подростков отвлекают и функции социальных сетей, пишет MIGnews.com.

По словам одного из участников, подростки теряют интерес к блогам потому, что хотят печатать быстрее, а также потому что считают, что «люди сейчас не так уж любят читать». В то же время, отмечают исследователи, блоги вряд ли исчезнут совсем. По ее мнению, ведущие дневники о собственной жизни просто будут оставлять записи реже и посвящать их важным событиям — свадьбе, путешествию или рождению детей.