Исследование: владельцы кошек умнее владельцев собак

Газета Daily Mail сообщает, что к такому выводу пришли исследователи из Великобритании, когда впервые за последние 20 лет решили собрать сведения о том, сколько кошек и собак содержат их соотечественники.

По данным «переписи домашних животных», которая была проведена Джейн Мюррей из Бристольского университета, 10.3 миллиона кошек и 10.5 миллиона собак нашли любящих хозяев среди граждан Великобритании. 26% семей содержат кошку и 31% имеют собаку в доме. Многие не ограничиваются одним животным.

Исследователи также пришли к выводу, что выпускники высших учебных заведений отдают предпочтение кошачьим. Это объясняется тем, что они больше времени посвящают своей карьере и у них меньше времени для прогулок с четвероногим другом. Отсутствием свободного времени объясняется и то, что собак крайне редко заводят семьи с маленькими детьми, отмечает NEWSru.co.il.