Жителей Якутии принуждают платить долги, арестовывая лошадей и золотых рыбок

Судебным приставам-исполнителям якутского управления Федеральной службы судебных приставов РФ иногда приходится арестовывать не только недвижимое имущество должников, но и всевозможную живность, включая аквариумных рыбок.

«Так, например, судебным приставом-исполнителем Алданского районного отдела Управления в рамках исполнительного производства о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности по налогам в размере 7979,40 руб. обращено взыскание на золотых рыбок в количестве 3 штук общей стоимостью 600 руб.», — сообщает территориальное управление Федеральной службы судебных приставов.

Таким образом, сумма долга должником была полностью оплачена (включая исполнительский сбор), исполнительное производство против должника окончено.

А в Нюрбинском районе республики пристав для исполнения судебного решения о взыскании долга с местного конезавода наложил арест на 112 кобыл Мегежекской племенной породы стоимостью 2,8 млн рублей, после чего должник погасил долг, пишет NEWSru.com.