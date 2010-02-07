В Киеве феминистки разделись на избирательном участке и призвали: «Хватит насиловать страну»

Общественное женское движение «Фемен» провело акцию протеста «Против разрушения основ демократии в Украине» в воскресенье на одном из избирательных участков в Киеве.

Четыре девушки, раздевшись по пояс, выкрикивали на избирательном участке лозунг: «Хватит насиловать страну!». Милиция задержала девушек за нарушение общественного порядка и вывела их из помещения для голосования.

Как пояснила журналистам одна из участниц акции Александра Шевченко, они, таким образом, решили выразить свой протест против происходящего в стране. «После того, что происходило на Украине во время выборов, демократии может быть положен конец», — сказала она. При этом участники акции не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты.

Девушки также пояснили, что устроили акцию именно на этом избирательном участке, потому что здесь будет голосовать кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор Янукович и на участке очень много представителей СМИ.

Отвечая на вопрос, почему такую же акцию не провели в Днепропетровске, где голосует кандидат на пост президента, премьер-министр Юлия Тимошенко, девушки ответили, что у них нет материальной возможности для поездки за пределы Киева, отмечает NEWSru.com.