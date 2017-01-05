Александр Румак, заместитель Министра труда и соцзащиты Республики Беларусь: о поддержке всех категорий населения и материальной помощи

5 января свой професссиональный праздник отмечают работники социальной защиты.

От этих людей зависит очень многое: они помогают пенсионерам и инвалидам, не оставляют без внимания одиноких пожилых людей. В системе Министерства труда и соцзащиты сегодня действует 146 территориальных центров социального обслуживания, на учете в которых состоят около двух миллионов человек. Более 88 тысяч пожилых и нетрудоспособных граждан обслуживаются на дому. Без внимания не остаются и семьи, в том числе и многодетные.

О поддержке всех категорий населения, материальной помощи и многом другом мы будем говорить с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместителем Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александром Румаком.

Материальная помощь – это такая вещь, от которой редкий человек откажется. Кто может рассчитывать на материальную помощь государством?

Александр Румак, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Есть такие категории людей, которые объективно по состоянию здоровья, в силу своего возраста, не могут зарабатывать себе на жизнь. Поэтому государство и обеспечивает систему социальной поддержки, и одним из элементов этой системы является материальная поддержка. Материальную поддержку могут получать люди пожилого возраста, а также инвалиды, в том числе и дети-инвалиды.

Человек, который рассчитывает на материальную помощь, обращается лично, или через своего представителя в органы по труду, занятости и социальной защиты и представители социальных служб сами придут к человеку для того, чтобы обследовать, скажем так, его условия жизни. Для того, чтобы убедиться, что человек нуждается в материальной помощи.

Материальная помощь рассчитана на то, чтобы помочь человеку справиться с проблемой, которая возникла.

Пожилые люди – они непоседы, они не сидят в своих домах, квартирах. Они стремятся к продолжению активной жизни. Для этого в системе социальных центров территориального обслуживания населения есть отделение времяпребывания для пожилых людей. Уже на сегодняшний день 126 таких отделений. Туда приходят пожилые люди для общения. Но не только. Они обучаются компьютерной грамотности. Надо сказать, что среди людей – это сильное увлечение информационными технологиями, потому что они помогают общаться со своими детьми, внуками через Skype. Пожилые люди изучают иностранные языки. Существует и кружковая работа: пожилые люди занимаются и вязанием, есть люди, увлечённые шахматами.

Самое важное для нас то, что пожилые люди, зачастую, хотят стать волонтёрами по отношению к таким же, как сами. Это пожилые люди, которые по состоянию здоровья уже не могут выйти из дома. Есть такое волонтёрское движение «Пожилые – старикам», когда пожилые люди идут к таким же пожилым людям.

Что касается образования, Институты третьего возраста – это не только проекты в городе Минске. Есть университет третьего возраста и в Солигорске, и в Бресте в Ленинском районе. У них есть своя администрация, факультеты, где они изучают различные дисциплины. Прежде всего, гуманитарные, где они делятся с молодёжью своими навыками. В прикладном искусстве, театральное направление.

Пожилые люди – они действительно сохраняют активность. Это хороший потенциал для волонтёрского движения в нашей стране. Именно пожилые люди показывают пример для молодёжи: как можно помогать другим.

Полная версия интервью – в видеоматериале.